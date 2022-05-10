***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-298.607.810 298.607.810 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-184.656.530 -184.656.530 -90.088.338 -274.744.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.875 57.800.730 -23.594.460 34.152.395 30.251.243 64.403.638Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.439.473 -1.439.473 1.439.473 1.439.473 1.439.473Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış75.844.230 17.922.592 151.965.231 245.732.053 112.833.770 358.565.823Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 0 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.692.313 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 869.369.545 0 0 0 -116.307.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.356.474 0 0 0 -51.751.777 -184.656.530 0 1.248.366.593 472.635.912 1.721.002.505Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler650.000.000 34.659.630 519.656.862 -5.165.119 3.584.428 1.017.162.385 -192.984.438 3.743.204 -30.345.570 -111.147.055 1.889.164.327 584.781.557 2.473.945.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-111.147.055 111.147.055 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)76.841.826 76.841.826 -74.395.875 2.445.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)154.855.304 342.461 100.014.434 -5.378.154 249.834.045 -122.876.129 126.957.916Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları2.908.007 -2.908.007 692.254 692.254Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler650.000.000 34.659.630 519.656.862 154.855.304 -4.822.658 3.584.428 1.117.176.819 -198.362.592 6.651.211 -144.400.632 76.841.826 2.215.840.198 388.201.807 2.604.042.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI373.061.001 62.754.262Dönem Karı (Zararı)2.445.951 -274.744.868Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.445.951 -274.744.868Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler307.730.743 348.191.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 172.420.699 89.329.244Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 28.161.515Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.322.084 20.542.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.018.189 1.826.510Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.303.895 18.716.231Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.726.505 72.457.230Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.410.645 -16.716.628Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler68.137.150 89.173.858Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler84.575.339 169.942.128Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-142.888.997 -475.650Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-143.260.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler371.003 -475.650Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -1.659.421 4.922.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 27.132.134 23.298.784Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.662.517 -5.711.745Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.662.517 -5.711.745Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -73.815.988Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler63.348.474 -30.006.422Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.461.550 -3.297.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-47.461.550 -3.297.711Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)38.125.872 -21.547.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.771.747 2.461.047Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.021.317 66.290.140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.021.317 66.290.140Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-11.428.133 -644.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-27.868.324 1.733.601Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)96.725.229 38.116.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.994.190 -113.118.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-47.073.059 -123.583.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.078.869 10.465.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları373.525.168 43.440.523Ödenen Faiz-872.758 -1.438.893Alınan Faiz12.314.951 13.915.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -720.076 -195.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.186.284 7.032.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-292.959.551 765.452.135Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 764.853.400Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 254.969.532Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.662.517 15.283.133Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.662.517 15.283.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-277.433.801 -179.628.837Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -44.570.962 -72.030.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -232.862.839 -107.598.394Verilen Nakit Avans ve Borçlar-15.483.230 -86.339.644Alınan Faiz8.095.694 2.800.895Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.800.731 -6.486.344FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.957.360 35.444.306Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.560.152İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.439.473Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri902.522.527 564.297.871Kredilerden Nakit Girişleri9 815.893.389 465.631.402İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 86.629.138 98.666.469Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-731.336.355 -552.292.304Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -473.371.313 -432.514.863İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -257.965.042 -119.777.441İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış311.435.783 8.852.997Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -23.166.620 -10.366.058Ödenen Faiz-52.973.636 -6.246.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-240.524.339 -20.801.043YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.058.810 863.650.703Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi77.897.433 44.771.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)323.956.243 908.422.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.232.698.823 852.417.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.556.655.066 1.760.839.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.002.314.910 1.535.926.457Finansal Yatırımlar8 186.119.372 176.296.409Ticari Alacaklar514.391.523 470.513.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 514.391.523 470.513.321Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar301.204.313 342.009.539Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 7.919.902 10.599.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 293.284.411 331.410.283Diğer Alacaklar165.064.876 442.624.694İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.750.938 15.793.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 153.313.938 426.830.934Stoklar12 150.921.891 140.150.144Peşin Ödenmiş Giderler13 482.763.439 454.969.270Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 11.090.456 15.460.791Diğer Dönen Varlıklar67.247.236 62.225.847ARA TOPLAM3.881.118.016 3.640.176.472TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.881.118.016 3.640.176.472DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.357.341 4.379.573Diğer Alacaklar152.904.145 122.856.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 132.405.147 105.186.938İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.498.998 17.669.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 206.082.701 181.831.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.158.491.000 802.956.000Maddi Duran Varlıklar15 3.147.790.425 2.873.410.322Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.297.717.034 1.157.663.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.810.050.977 6.005.166.900Şerefiye17 216.327.014 193.832.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.593.723.963 5.811.334.476Peşin Ödenmiş Giderler13 61.280.169 65.218.128Ertelenmiş Vergi Varlığı30 209.792.572 196.278.076Diğer Duran Varlıklar29.619.546 27.374.514TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.078.085.910 11.437.134.670TOPLAM VARLIKLAR16.959.203.926 15.077.311.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.266.410.967 1.312.653.598Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.243.308.969 1.010.029.934Ticari Borçlar426.536.680 364.515.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 426.536.680 364.515.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar186.063.066 197.491.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 186.063.066 197.491.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 66.450.318 94.318.642Diğer Borçlar156.650.235 112.229.669İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 33.380.040 3.729.694İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.270.195 108.499.975Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.604.829 10.368.691Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.805.217 20.771.177Kısa Vadeli Karşılıklar165.079.498 125.841.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 24.944.927 11.538.270Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 140.134.571 114.303.192Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler294.324.005 199.047.887ARA TOPLAM3.836.233.784 3.447.267.622TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.836.233.784 3.447.267.622UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 9.210.031.569 7.998.440.594Diğer Borçlar97.277.512 88.063.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.277.512 88.063.182Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 844.631 845.470Türev Araçlar18.758.637 18.327.935Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.453.342 12.240.369Uzun Vadeli Karşılıklar228.470.200 217.852.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 23.472.424 17.892.837Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 204.997.776 199.959.781Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 949.092.246 820.327.468TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.518.928.137 9.156.097.636TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.355.161.921 12.603.365.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.215.840.198 1.889.164.327Ödenmiş Sermaye22 650.000.000 650.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 519.656.862 519.656.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)153.617.074 -1.580.691Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)150.032.646 -5.165.119Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)154.855.304 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.822.658 -5.165.119Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 3.584.428 3.584.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)918.814.227 824.177.947Yabancı Para Çevrim Farkları1.117.176.819 1.017.162.385Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-198.362.592 -192.984.438Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 6.651.211 3.743.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-144.400.632 -30.345.570Net Dönem Karı veya Zararı76.841.826 -111.147.055Kontrol Gücü Olmayan Paylar388.201.807 584.781.557TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.604.042.005 2.473.945.884TOPLAM KAYNAKLAR16.959.203.926 15.077.311.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 997.863.196 338.516.138Satışların Maliyeti23 -852.991.383 -322.035.115TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.871.813 16.481.023Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 63.054.295 42.062.125Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -1.689.550 -2.580.403FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.364.745 39.481.722BRÜT KAR (ZARAR)206.236.558 55.962.745Genel Yönetim Giderleri24 -162.413.472 -68.923.670Pazarlama Giderleri24 -53.581.682 -27.650.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 21.018.942 78.394.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-48.150.165 -78.609.576ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-36.889.819 -40.826.474Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler150.249.071 7.674.256Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -63.436TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -5.968.255 -1.742.276Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.659.421 -4.922.136FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)109.050.418 -39.880.066Finansman Gelirleri27 71.175.388 145.388.938Finansman Giderleri28 -150.647.721 -356.954.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.578.085 -251.446.084Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.132.134 -23.298.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -16.979.714 -2.979.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -10.152.420 -20.319.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.445.951 -274.744.868DÖNEM KARI (ZARARI)2.445.951 -274.744.868Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-74.395.875 -90.088.338Ana Ortaklık Payları29 76.841.826 -184.656.530Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,11820000 -0,63470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,11820000 -0,63470000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar155.197.765 -53.875Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)154.855.304 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)342.461 -53.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-28.239.849 64.457.513Yabancı Para Çevrim Farkları-22.861.695 88.051.973Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-5.378.154 -23.594.460DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.957.916 64.403.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.403.867 -210.341.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-197.272.004 -59.837.095Ana Ortaklık Payları326.675.871 -150.504.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028854BIST