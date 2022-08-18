***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:53
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-298.607.810 298.607.810 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-417.692.025 -417.692.025 -207.881.107 -625.573.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.508 95.275.941 -83.421.996 11.722.437 17.340.349 29.062.786
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.859.222 -2.859.222 -9.750.000 -9.750.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.439.473 -27.473.948 26.034.475 -26.034.475 -26.034.475 -26.034.475
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
75.844.230 19.006.953 151.287.072 246.138.255 112.833.770 358.972.025
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -27.473.948 357.067.689 -4.769.946 2.433.128 906.844.756 -176.135.199 47.774.005 -82.763.106 -417.692.025 965.833.394 332.182.249 1.298.015.643
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 519.656.862 -5.165.119 3.584.428 1.017.162.385 -192.984.438 3.743.204 -30.345.570 -111.147.055 1.889.164.327 584.781.557 2.473.945.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-111.147.055 111.147.055 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
81.318.256 81.318.256 -8.070.666 73.247.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
154.855.304 189.292 134.865.500 -21.107.839 268.802.257 -155.104.310 113.697.947
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
8.020.564 -8.020.564 0 -16.503.860 -16.503.860
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
111.651.454 -119.985 -106.352.319 27.765.293 231.117.775 264.062.218 166.087.847 430.150.065
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.078.794 1.766.640 687.846 687.846
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 0 0 0 0 0 630.229.522 0 0 0 0 154.855.304 0 -5.095.812 0 0 0 0 0 0 3.584.428 0 1.045.675.566 0 0 0 -186.326.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.530.408 0 0 0 81.604.586 81.318.256 0 2.504.034.904 571.190.568 3.075.225.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
629.782.007 36.522.128
Dönem Karı (Zararı)
73.247.590 -625.573.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.247.590 -625.573.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
772.253.800 730.663.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 339.430.773 173.195.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 10.178.735 28.959.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.807.355 70.328.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.943.021 2.704.524
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.864.334 67.624.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.494.842 103.768.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.103.415 -79.201.439
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
225.598.257 182.970.214
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
280.817.936 270.828.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-141.360.556 521.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-143.260.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.899.444 521.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.478.454 63.906.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 87.492.418 48.890.158
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.056.296 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.056.296 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -73.815.988
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.927.047 44.080.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.703.693 -96.800.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.423.775 -35.813.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.423.775 -35.813.090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
48.832.185 -57.333.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.902.538 4.658.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.204.347 32.508.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
342.204.347 32.508.238
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.823.256 14.279.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.85 39.747.438 76.162.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.478.755 -131.570.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-160.586.178 -145.665.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.107.423 14.095.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
646.797.697 8.290.107
Ödenen Faiz
-2.150.449 -1.991.186
Alınan Faiz
26.326.488 28.018.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.139.847 -420.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.051.882 2.625.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-579.391.769 585.612.973
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 764.879.887
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
442.025.136 254.969.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.856.942 3.057
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.856.942 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-698.541.320 -337.535.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -111.388.106 -80.064.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -587.153.214 -257.471.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.644.821 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-165.578.269 -92.375.252
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-165.578.269 -92.375.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-158.509.437 -4.328.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.475.673 -262.684.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.560.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -26.034.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.249.578 1.690.528.272
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.923.427.445 1.315.910.802
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 258.822.133 374.617.470
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.143.030.890 -1.859.174.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.778.038.902 -1.478.230.563
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -364.991.988 -380.943.910
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
277.447.066 15.491.752
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -43.723.812 -21.491.138
Ödenen Temettüler
-16.503.860 -9.750.000
Ödenen Faiz
-291.559.577 -116.856.080
Alınan Faiz
25.776.927 10.884.010
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.131.105 3.157.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.085.435 359.451.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
249.279.518 40.327.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.194.083 399.778.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.232.698.823 852.417.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.449.892.906 1.252.195.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.788.519.189 1.535.926.457
Finansal Yatırımlar
8 334.828.078 176.296.409
Ticari Alacaklar
908.877.827 470.513.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 908.877.827 470.513.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
291.241.376 342.009.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 8.663.278 10.599.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 282.578.098 331.410.283
Diğer Alacaklar
212.188.031 442.624.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.726.218 15.793.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 189.461.813 426.830.934
Stoklar
12 159.052.682 140.150.144
Peşin Ödenmiş Giderler
13 639.929.827 454.969.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 20.035.678 15.460.791
Diğer Dönen Varlıklar
79.529.674 62.225.847
ARA TOPLAM
4.434.202.362 3.640.176.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.434.202.362 3.640.176.472
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 4.357.341 4.379.573
Diğer Alacaklar
167.312.565 122.856.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 140.991.286 105.186.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.321.279 17.669.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 217.969.630 181.831.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.164.135.821 802.956.000
Maddi Duran Varlıklar
15 3.477.865.572 2.873.410.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.413.651.249 1.157.663.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.781.295.082 6.005.166.900
Şerefiye
17 243.606.911 193.832.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.537.688.171 5.811.334.476
Peşin Ödenmiş Giderler
13 101.887.287 65.218.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 207.862.252 196.278.076
Diğer Duran Varlıklar
29.173.904 27.374.514
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.565.510.703 11.437.134.670
TOPLAM VARLIKLAR
18.999.713.065 15.077.311.142
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.477.081.513 1.312.653.598
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.096.434.866 1.010.029.934
Ticari Borçlar
706.719.710 364.515.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 706.719.710 364.515.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
188.667.943 197.491.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 188.667.943 197.491.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 65.459.303 94.318.642
Diğer Borçlar
152.474.616 112.229.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 11.385.229 3.729.694
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
141.089.387 108.499.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.518.802 10.368.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
52.384.147 20.771.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
202.591.111 125.841.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 23.181.940 11.538.270
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 179.409.171 114.303.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
234.854.305 199.047.887
ARA TOPLAM
4.188.186.316 3.447.267.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.188.186.316 3.447.267.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 10.357.101.969 7.998.440.594
Diğer Borçlar
108.370.473 88.063.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
108.370.473 88.063.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 844.631 845.470
Türev Araçlar
14.089.062 18.327.935
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.031.278 12.240.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
226.324.228 217.852.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 25.062.599 17.892.837
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 201.261.629 199.959.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.014.539.636 820.327.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.736.301.277 9.156.097.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.924.487.593 12.603.365.258
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.504.034.904 1.889.164.327
Ödenmiş Sermaye
22 650.000.000 650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 630.229.522 519.656.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.343.920 -1.580.691
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.759.492 -5.165.119
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.855.304 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.095.812 -5.165.119
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 3.584.428 3.584.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
859.348.582 824.177.947
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.045.675.566 1.017.162.385
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-186.326.984 -192.984.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 13.530.408 3.743.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.604.586 -30.345.570
Net Dönem Karı veya Zararı
81.318.256 -111.147.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
571.190.568 584.781.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 2.719.048.316 728.345.018 1.721.185.120 389.828.880
Satışların Maliyeti
23 -2.069.963.384 -667.486.189 -1.216.972.001 -345.451.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
649.084.932 60.858.829 504.213.119 44.377.806
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8.246.660 13.755.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -80.505.797 -158.880.860 -32.355.632 -80.271.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
308.002.148 -133.154.786 344.891.967 -92.328.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
183.120.955 3.644.479 32.871.884 -4.029.777
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -54.583 0 8.853
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.492.418 -48.890.158 -60.360.284 -25.591.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -67.238.147 -5.734.667 -50.258.433 -2.755.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.254.271 -43.155.491 -10.101.851 -22.836.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.247.590 -625.573.132 70.801.639 -350.828.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.247.590 -625.573.132 70.801.639 -350.828.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.070.666 -207.881.107 66.325.209 -117.792.769
Ana Ortaklık Payları
29 81.318.256 -417.692.025 4.476.430 -233.035.495
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,12510000 -1,44030000 0,00690000 -0,80360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,12510000 -1,44030000 0,00690000 -0,80360000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.044.596 -131.508 -153.169 -77.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.855.304 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.292 -131.508 -153.169 -77.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-41.346.649 29.194.294 -13.106.800 -35.263.219
Yabancı Para Çevrim Farkları
-20.238.810 112.616.290 2.622.885 24.564.317
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-21.107.839 -83.421.996 -15.729.685 -59.827.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.697.947 29.062.786 -13.259.969 -35.340.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.945.537 -596.510.346 57.541.670 -386.169.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-163.174.976 -190.540.758 34.097.028 -130.703.663
Ana Ortaklık Payları
350.120.513 -405.969.588 23.444.642 -255.465.453
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056936
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