***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-298.607.810 298.607.810 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-417.692.025 -417.692.025 -207.881.107 -625.573.132Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-131.508 95.275.941 -83.421.996 11.722.437 17.340.349 29.062.786Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları2.859.222 -2.859.222 -9.750.000 -9.750.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.439.473 -27.473.948 26.034.475 -26.034.475 -26.034.475 -26.034.475Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış75.844.230 19.006.953 151.287.072 246.138.255 112.833.770 358.972.025Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -27.473.948 357.067.689 -4.769.946 2.433.128 906.844.756 -176.135.199 47.774.005 -82.763.106 -417.692.025 965.833.394 332.182.249 1.298.015.643Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler650.000.000 34.659.630 519.656.862 -5.165.119 3.584.428 1.017.162.385 -192.984.438 3.743.204 -30.345.570 -111.147.055 1.889.164.327 584.781.557 2.473.945.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-111.147.055 111.147.055 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)81.318.256 81.318.256 -8.070.666 73.247.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)154.855.304 189.292 134.865.500 -21.107.839 268.802.257 -155.104.310 113.697.947Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları8.020.564 -8.020.564 0 -16.503.860 -16.503.860Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış111.651.454 -119.985 -106.352.319 27.765.293 231.117.775 264.062.218 166.087.847 430.150.065Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.078.794 1.766.640 687.846 687.846Dönem Sonu Bakiyeler650.000.000 34.659.630 0 0 0 0 0 630.229.522 0 0 0 0 154.855.304 0 -5.095.812 0 0 0 0 0 0 3.584.428 0 1.045.675.566 0 0 0 -186.326.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.530.408 0 0 0 81.604.586 81.318.256 0 2.504.034.904 571.190.568 3.075.225.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI629.782.007 36.522.128Dönem Karı (Zararı)73.247.590 -625.573.132Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.247.590 -625.573.132Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler772.253.800 730.663.478Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 339.430.773 173.195.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26 10.178.735 28.959.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.807.355 70.328.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.943.021 2.704.524Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.864.334 67.624.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler173.494.842 103.768.775Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-52.103.415 -79.201.439Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler225.598.257 182.970.214Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler280.817.936 270.828.832Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-141.360.556 521.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-143.260.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.899.444 521.441Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.478.454 63.906.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 87.492.418 48.890.158Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.056.296 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.056.296 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -73.815.988Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.927.047 44.080.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-198.703.693 -96.800.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-442.423.775 -35.813.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-442.423.775 -35.813.090Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)48.832.185 -57.333.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.902.538 4.658.058Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler342.204.347 32.508.238İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)342.204.347 32.508.238Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-8.823.256 14.279.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-28.85 39.747.438 76.162.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.478.755 -131.570.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-160.586.178 -145.665.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.107.423 14.095.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları646.797.697 8.290.107Ödenen Faiz-2.150.449 -1.991.186Alınan Faiz26.326.488 28.018.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.139.847 -420.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.051.882 2.625.148YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-579.391.769 585.612.973Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 764.879.887Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri442.025.136 254.969.532Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.856.942 3.057Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.856.942 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-698.541.320 -337.535.797Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -111.388.106 -80.064.767Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -587.153.214 -257.471.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.644.821 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-165.578.269 -92.375.252Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-165.578.269 -92.375.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-158.509.437 -4.328.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.475.673 -262.684.096Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.560.152İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -26.034.475Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182.249.578 1.690.528.272Kredilerden Nakit Girişleri9 1.923.427.445 1.315.910.802İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 258.822.133 374.617.470Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.143.030.890 -1.859.174.473Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.778.038.902 -1.478.230.563İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -364.991.988 -380.943.910İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış277.447.066 15.491.752Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -43.723.812 -21.491.138Ödenen Temettüler-16.503.860 -9.750.000Ödenen Faiz-291.559.577 -116.856.080Alınan Faiz25.776.927 10.884.010Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-73.131.105 3.157.884YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.085.435 359.451.005Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi249.279.518 40.327.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)217.194.083 399.778.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.232.698.823 852.417.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.449.892.906 1.252.195.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.788.519.189 1.535.926.457Finansal Yatırımlar8 334.828.078 176.296.409Ticari Alacaklar908.877.827 470.513.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 908.877.827 470.513.321Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar291.241.376 342.009.539Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 8.663.278 10.599.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 282.578.098 331.410.283Diğer Alacaklar212.188.031 442.624.694İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.726.218 15.793.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 189.461.813 426.830.934Stoklar12 159.052.682 140.150.144Peşin Ödenmiş Giderler13 639.929.827 454.969.270Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 20.035.678 15.460.791Diğer Dönen Varlıklar79.529.674 62.225.847ARA TOPLAM4.434.202.362 3.640.176.472TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.434.202.362 3.640.176.472DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.357.341 4.379.573Diğer Alacaklar167.312.565 122.856.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 140.991.286 105.186.938İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.321.279 17.669.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 217.969.630 181.831.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.164.135.821 802.956.000Maddi Duran Varlıklar15 3.477.865.572 2.873.410.322Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.413.651.249 1.157.663.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.781.295.082 6.005.166.900Şerefiye17 243.606.911 193.832.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.537.688.171 5.811.334.476Peşin Ödenmiş Giderler13 101.887.287 65.218.128Ertelenmiş Vergi Varlığı30 207.862.252 196.278.076Diğer Duran Varlıklar29.173.904 27.374.514TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.565.510.703 11.437.134.670TOPLAM VARLIKLAR18.999.713.065 15.077.311.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.477.081.513 1.312.653.598Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.096.434.866 1.010.029.934Ticari Borçlar706.719.710 364.515.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 706.719.710 364.515.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar188.667.943 197.491.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 188.667.943 197.491.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 65.459.303 94.318.642Diğer Borçlar152.474.616 112.229.669İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 11.385.229 3.729.694İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar141.089.387 108.499.975Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.518.802 10.368.691Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü52.384.147 20.771.177Kısa Vadeli Karşılıklar202.591.111 125.841.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 23.181.940 11.538.270Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 179.409.171 114.303.192Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler234.854.305 199.047.887ARA TOPLAM4.188.186.316 3.447.267.622TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.188.186.316 3.447.267.622UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 10.357.101.969 7.998.440.594Diğer Borçlar108.370.473 88.063.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar108.370.473 88.063.182Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 844.631 845.470Türev Araçlar14.089.062 18.327.935Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.031.278 12.240.369Uzun Vadeli Karşılıklar226.324.228 217.852.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 25.062.599 17.892.837Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 201.261.629 199.959.781Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 1.014.539.636 820.327.468TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.736.301.277 9.156.097.636TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.924.487.593 12.603.365.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.504.034.904 1.889.164.327Ödenmiş Sermaye22 650.000.000 650.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 630.229.522 519.656.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)153.343.920 -1.580.691Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)149.759.492 -5.165.119Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)154.855.304 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.095.812 -5.165.119Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 3.584.428 3.584.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)859.348.582 824.177.947Yabancı Para Çevrim Farkları1.045.675.566 1.017.162.385Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-186.326.984 -192.984.438Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 13.530.408 3.743.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.604.586 -30.345.570Net Dönem Karı veya Zararı81.318.256 -111.147.055Kontrol Gücü Olmayan Paylar571.190.568 584.781.557TOPLAM ÖZKAYNAKLARDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 2.719.048.316 728.345.018 1.721.185.120 389.828.880Satışların Maliyeti23 -2.069.963.384 -667.486.189 -1.216.972.001 -345.451.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)649.084.932 60.858.829 504.213.119 44.377.806Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8.246.660 13.755.401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -80.505.797 -158.880.860 -32.355.632 -80.271.284ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)308.002.148 -133.154.786 344.891.967 -92.328.312Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler183.120.955 3.644.479 32.871.884 -4.029.777Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -54.583 0 8.853TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleriSürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.492.418 -48.890.158 -60.360.284 -25.591.374Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -67.238.147 -5.734.667 -50.258.433 -2.755.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -20.254.271 -43.155.491 -10.101.851 -22.836.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.247.590 -625.573.132 70.801.639 -350.828.264DÖNEM KARI (ZARARI)73.247.590 -625.573.132 70.801.639 -350.828.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.070.666 -207.881.107 66.325.209 -117.792.769Ana Ortaklık Payları29 81.318.256 -417.692.025 4.476.430 -233.035.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,12510000 -1,44030000 0,00690000 -0,80360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,12510000 -1,44030000 0,00690000 -0,80360000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar155.044.596 -131.508 -153.169 -77.633Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)154.855.304 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)189.292 -131.508 -153.169 -77.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-41.346.649 29.194.294 -13.106.800 -35.263.219Yabancı Para Çevrim Farkları-20.238.810 112.616.290 2.622.885 24.564.317Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-21.107.839 -83.421.996 -15.729.685 -59.827.536DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.697.947 29.062.786 -13.259.969 -35.340.852TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)186.945.537 -596.510.346 57.541.670 -386.169.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-163.174.976 -190.540.758 34.097.028 -130.703.663Ana Ortaklık Payları350.120.513 -405.969.588 23.444.642 -255.465.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056936BIST