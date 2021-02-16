***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









rmaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, grup şirketlerimizin 2020 yılı sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan tahmini bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunumlara https://globalyatirim.com.tr/tr/ internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909921BIST