***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.02.2021 15:31
rmaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, grup şirketlerimizin 2020 yılı sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan tahmini bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunumlara https://globalyatirim.com.tr/tr/ internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909921
BIST
16:551.544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -18,16
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.544
16:557,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
16:558,4835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
16:55404,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,61
|Açılış
|: 404,63
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.711.253
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.080.940
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|157.736.965
|% 9,95
|
|CMBTN
|352,60
|34.226.665
|% -8,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,33
|71.164.705
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,74
|33.741.592
|% -7,41
|
|KOZAL
|147,00
|2.402.516.933
|% -1,14
|
|PETKM
|5,14
|2.397.698.764
|% 0,19
|
|SASA
|40,18
|1.632.991.984
|% 6,13
|
|GUBRF
|76,50
|1.622.465.772
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,53
|1.343.558.582
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,55
|1.196.986.100
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,53
|1.343.558.582
|% -0,39
|
|PETKM
|5,14
|2.397.698.764
|% 0,19
|
|TSKB
|1,75
|364.175.052
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,88
|542.406.199
|% -1,37
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9951
|6,9987
|% 0,50
|
|Euro
|8,4733
|8,4818
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,6761
|9,7246
|% 0,23
|
|Frank
|7,8033
|7,8503
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% 0,29
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-24,40
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,80
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|