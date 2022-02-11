***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021, 06.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.01.2022 tarihinde 2021 beklentileri ve gerçekleşmeleri ile 2022 beklentilerimizi yayınlamıştık. Kur ve enflasyon beklentilerimizdeki değişikliklerin yansıtıldığı, geçici yönetim raporlama verilerine dayanarak hazırlanmış olan revize sunumları Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunarız. İlgili sunumlara https://globalyatirim.com.tr/tr/ internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001007BIST