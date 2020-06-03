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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2020 19:23
GÜNCEL HABERLER


a ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - 2019 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Şirketimizin Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ilan.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşme'nin 3/2-D.2 hükmünün tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29.06.2020 günü saat 14.00'te Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848881


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Tam 2.466 2.498 -22,10  
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