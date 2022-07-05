***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 20:59
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri E Grubu
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı,
4 - E Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,
5 - Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde ak