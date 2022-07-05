***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri E GrubuKarar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı,4 - E Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,5 - Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde ak