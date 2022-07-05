***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Sene içinde görevden ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,15 - Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin hissedarlarca onaylanması,16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Yine aynı tarihte, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ile (A), (D) ve (E) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermesi hususlarının görüşüleceği İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları, sırasıyla saat 10.30, 11.00 ve 11.30'ta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde akdedilecektir.Gündemleri, ana sözleşme tadil metnini ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041897BIST