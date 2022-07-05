***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 20:58
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı,
4 - A Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,
5 - Dilekler ve Kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Yine aynı tarihte, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ile (A), (D) ve (E) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermesi hususlarının görüşüleceği İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları, sırasıyla saat 10.30, 11.00 ve 11.30'ta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde akdedilecektir.
Gündemleri, ana sözleşme tadil metnini ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041898
BIST