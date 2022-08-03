***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı,4 - A Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,5 - Dilekler ve KapanışGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Özel kurulu Toplantısı toplantı tutanağı ve katılımcılar listesi ekte yer almaktadır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_İPSÖK A_Web.pdf - TutanakEK: 2 Katilanlar Listesi_A_Web.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051640BIST