***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2022 19:24
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı (D) Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri D Grubu
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı
4 - D Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,
5 - Dilekler ve Kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı (D) Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı tolantı tutanağı ve katılanlar listesi ektedir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_İPSÖK D_Web.pdf - Tutanak
EK: 2 Katilanlar Listesi_D_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051641
BIST