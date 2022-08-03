***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurul Sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Sene içinde görevden ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,15 - Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin hissedarlarca onaylanması,16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi eklidir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_web_030822.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_web_030822.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ve (A), (D) ve (E) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermesi hususlarının görüşüldüğü İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında1. 2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,2. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına,3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Oğuz SATICI, Hüseyin Faik AÇIKALIN (bağımsız üye) ve Gülsüm AZERİ'nin (bağımsız üye) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,4. Yönetim Kurulu tarafından 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,5. Şirket Anasözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusunda Şirket Anasözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinekarar verilmiştir.Ekte i) Toplantı Tutanakları ve ii) Katılanlar Listeleri sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051643BIST