***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
03.06.2020 14:52
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.03.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz 02 - 03.06.2020 tarihlerinde, yabancı bir kurumsal yatırımcıya hisse başı 3,4203 TL ortalama fiyattan 15.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,60) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %7,60'a gerilemiştir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLYHO 03/06/2020 15.000.000 % 4,6028 3,4203 % 7,6047 2.693.300,3 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848740
BIST