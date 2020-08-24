***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
24.08.2020 09:40
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.03.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz 21.08.2020 tarihinde, yabancı bir kurumsal yatırımcıya hisse başı 4,2500 TL ortalama fiyattan 15.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,6028) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %3,0019'a gerilemiştir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLYHO 21/08/2020 15.000.000 % 4,6028 4,25 % 3,0019 13.037.639,47 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870802
BIST
12:251.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:257,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3675
En Düşük
7,2756
12:258,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0836
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7225
En Düşük
8,5516
12:25461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,38
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EMKEL
|3,30
|8.538.607
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.849.542
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.976.488
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,14
|1.330.385.267
|% -1,19
|
|TUPRS
|84,60
|612.627.742
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,62
|325.716.675
|% 0,00
|
|TKFEN
|16,29
|272.386.209
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,95
|269.815.184
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.330.385.267
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,95
|269.815.184
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|325.716.675
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|229.762.018
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,03
|200.159.419
|% -0,33
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3651
|7,3674
|% 0,43
|
|Euro
|8,7139
|8,7225
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,6266
|9,6749
|% 0,54
|
|Frank
|8,0651
|8,1137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% 0,40
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,40
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|18,57
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|8,98
|
|Çeyrek
|741
|758
|4,49
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|