***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi01.03.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz 21.08.2020 tarihinde, yabancı bir kurumsal yatırımcıya hisse başı 4,2500 TL ortalama fiyattan 15.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,6028) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %3,0019'a gerilemiştir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLYHO 21/08/2020 15.000.000 % 4,6028 4,25 % 3,0019 13.037.639,47 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870802BIST