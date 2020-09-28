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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

28.09.2020 09:52
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020, 24.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.03.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz 25.09.2020 tarihinde, yurt dışında yerleşik bir yabancı kurumsal yatırımcıya hisse başı 4,1500 TL ortalama fiyattan 9.587.821 (şirket sermayesine oranı %2,9421) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %0,0599'a gerilemiştir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLYHO 25/09/2020 9.587.821 % 2,9421 4,15 % 0,0599 3.591.647,12 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876896


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BIST En Aktif Hisseler10:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 37,42 3.818.898 % 9,99  
TKURU 855,40 5.256.433 % 9,99  
YAPRK 48,50 3.320.539 % 9,98  
MERKO 9,92 2.831.991 % 9,98  
DARDL 20,18 833.071 % 9,97  
daha fazla
10:16 Alış Satış %  
Dolar 7,7417 7,7467 % 1,16  
Euro 9,0040 9,0136 % 1,19  
Sterlin 9,8498 9,8992 % 1,21  
Frank 8,2942 8,3442 % 0,99  
Riyal 2,0563 2,0666 % 1,01  
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10:16 Alış Satış %  
Altın Gr. 463 463 4,39  
Cumhuriyet 3.060 3.105 7,00  
Tam 3.046 3.121 17,87  
Yarım 1.472 1.510 8,64  
Çeyrek 738 755 4,32  
Seans Raporu 10:16
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