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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

06.11.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020, 24.08.2020, 28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.03.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

     Şirketimiz 28.10.2020 tarihinde, bir yabancı kurumsal yatırımcıya hisse başı 5,0500 TL ortalama fiyattan 12.240.000 (şirket sermayesine oranı %3,7559) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %0,0599'a gerilemiştir. Şirketimiz 1 Mart 2018 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde pay geri alımına ilişkin açıkladığı iki program kapsamında bugün itibarıyla toplam 56.018.577 adet (şirket sermayesine oranı %17,1895)  GLYHO payı karşılığı 214.490.546,91 TL'lik alım yapılmış olup, buna ilave olarak geri alım programı kapsamında yıl sonuna kadar 35.509.453,09 TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesi planlanmaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLYHO 28/10/2020 12.240.000 % 3,7559 5,05 % 0,0599 0 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886657


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 4,62 26.110.475 % 10,00  
BRKO 1,43 5.473.483 % 10,00  
TKURU 267,50 5.065.849 % 9,99  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
MERKO 13,02 327.759.583 % 9,97  
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16:32 Alış Satış %  
Dolar 8,5645 8,5705 % 1,84  
Euro 10,1780 10,1869 % 2,23  
Sterlin 11,2048 11,2610 % 1,59  
Frank 9,4791 9,5362 % 2,29  
Riyal 2,2752 2,2866 % 1,71  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 9,31  
Altın Gr. 538 539 10,96  
Cumhuriyet 3.560 3.614 88,00  
Tam 3.546 3.635 89,44  
Yarım 1.714 1.758 43,26  
Çeyrek 860 879 21,63  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 0,28  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 0,20  
B. Petrol 39,87 39,87 -1,06  
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