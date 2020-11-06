***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020, 24.08.2020, 28.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi01.03.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz 28.10.2020 tarihinde, bir yabancı kurumsal yatırımcıya hisse başı 5,0500 TL ortalama fiyattan 12.240.000 (şirket sermayesine oranı %3,7559) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiş olup, işlem detayları aşağıdaki geri alınan payların satışı tablosunda paylaşılmıştır. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %0,0599'a gerilemiştir. Şirketimiz 1 Mart 2018 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde pay geri alımına ilişkin açıkladığı iki program kapsamında bugün itibarıyla toplam 56.018.577 adet (şirket sermayesine oranı %17,1895) GLYHO payı karşılığı 214.490.546,91 TL'lik alım yapılmış olup, buna ilave olarak geri alım programı kapsamında yıl sonuna kadar 35.509.453,09 TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLYHO 28/10/2020 12.240.000 % 3,7559 5,05 % 0,0599 0 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886657BIST