***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









amakta olduğumuz gelir tablosu, Şirket'in Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda hazırladığı konsolide olmayan yasal kayıtlarını içermektedir. Konsolide olmaması sebebiyle, Grup faaliyetlerini tam olarak yansıtmamakta olup, SPK mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolar ile karşılaştırılmaları yanıltıcı sonuçlar verecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847457BIST