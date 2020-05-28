***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 19:03
amakta olduğumuz gelir tablosu, Şirket'in Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda hazırladığı konsolide olmayan yasal kayıtlarını içermektedir. Konsolide olmaması sebebiyle, Grup faaliyetlerini tam olarak yansıtmamakta olup, SPK mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolar ile karşılaştırılmaları yanıltıcı sonuçlar verecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847457
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1000
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00377,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,72
|Açılış
|: 377,09
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3886
|8,4306
|% 1,31
|
|Frank
|7,0484
|7,0909
|% 1,14
|
|Riyal
|1,8096
|1,8186
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,20
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.478
|31,40
|
|Tam
|2.517
|2.554
|43,70
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|16,00
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|36,44
|36,44
|1,84
|