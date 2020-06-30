Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

30.06.2020 21:40
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020, 20.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38/772 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 300.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853629


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05116.525
Değişim :  0,59% |  681,77
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.971 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4595 8,5019 % 0,63  
Frank 7,2048 7,2482 % 0,37  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 7,37  
Altın Gr. 393 393 1,91  
Cumhuriyet 2.537 2.559 7,90  
Tam 2.612 2.625 8,00  
Yarım 1.269 1.284 3,90  
Çeyrek 634 643 2,00  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,34  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,08  
B. Petrol 41,30 41,30 -0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru