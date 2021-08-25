***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021, 28.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 37/1106 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 150.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960457BIST