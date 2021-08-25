***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2021 18:21
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021, 28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 37/1106 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 150.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960457
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0346
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,33
|Açılış
|: 481,43
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3805
|8,3875
|% -0,11
|
|Euro
|9,8523
|9,8586
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,4681
|11,5256
|% -0,21
|
|Frank
|9,1263
|9,1813
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2284
|2,2395
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,60
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,74
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,25
|