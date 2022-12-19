***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.12.2022 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022, 16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1780 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088491
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6577
En Düşük
18,6487
18:0519,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7908
En Düşük
19,7774
18:051.071,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.071,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,00
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6577
|% 0,04
|
|Euro
|19,7758
|19,7908
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5804
|22,6936
|% 0,00
|
|Frank
|19,9870
|20,1074
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|0,20
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.228
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.500
|3.563
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,79
|0,02
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem