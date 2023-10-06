***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2023 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023, 04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1269 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 1.200.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201244
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
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8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0695
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.627,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6001
|27,6076
|% 0,20
|
|Euro
|29,2331
|29,2530
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,7268
|33,8960
|% 0,71
|
|Frank
|30,2543
|30,4366
|% 0,60
|
|Riyal
|7,3386
|7,3754
|% 0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.628
|15,12
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.010
|11.123
|116,00
|
|Yarım
|5.522
|5.579
|59,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|19,17
|19,20
|0,61
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,62
|
Seans Raporu
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