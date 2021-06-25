***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.06.2021 19:04
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.06.2021 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 150.000.000,-TL'ye (yüz elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiş kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine gerekli başvuru bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944265
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0679
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05500,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,33
|Açılış
|: 500,38
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7622
|8,7707
|% 0,71
|
|Euro
|10,4617
|10,4723
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,1414
|12,2023
|% 0,42
|
|Frank
|9,5071
|9,5643
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3284
|2,3400
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,40
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,50
|