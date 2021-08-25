***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 37/1106 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 150.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki Mühürlü.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960459BIST