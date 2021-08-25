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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.08.2021 18:21



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 37/1106 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 150.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki Mühürlü.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960459


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