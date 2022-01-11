***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2022 18:02
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2022
Ek Açıklamalar
07.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine gerekli başvuru bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992801
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0318
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0618
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05804,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,92
|Açılış
|: 804,27
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.123.475
|% 10,00
|
|HATEK
|19,03
|21.058.074
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.161.375
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.956.430
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.390.608
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.295.523.746
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.376.859
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.621.410
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.100.015
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.295.523.746
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.484.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.100.015
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|645.150.697
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8535
|13,8696
|% 0,35
|
|Euro
|15,7085
|15,7250
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7527
|18,8467
|% 0,22
|
|Frank
|14,8863
|14,9760
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6771
|3,6956
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,50
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,99
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|1,20
|