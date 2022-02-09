***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.02.2022 18:19
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022 tarih ve 6/131 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 250.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000715
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,4884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0267
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
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13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0625
|Açılış
|: 15,3600
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4711
En Düşük
15,3080
18:05794,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,66
|Açılış
|: 794,51
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|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,75
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4804
|13,4936
|% -0,16
|
|Euro
|15,3763
|15,3987
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,2942
|18,3860
|% 0,17
|
|Frank
|14,5192
|14,6067
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5841
|3,6020
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|7,70
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,01
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|1,78
|
Seans Raporu
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