***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2022 18:25
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.11.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 500.000.000,-TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079870
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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4.571
En Düşük
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En Yüksek
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|| 0,0587
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|Önceki Kapanış
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18,6422
En Düşük
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|| 0,0233
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|| 4,10
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
1.061,67
En Düşük
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|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5958
|18,5982
|% 0,29
|
|Euro
|19,2360
|19,2481
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7473
|21,8564
|% -0,70
|
|Frank
|19,6209
|19,7391
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.058
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.984
|7.119
|101,00
|
|Yarım
|3.391
|3.480
|49,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-1,53
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN