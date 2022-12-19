***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2022 18:18
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1780 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 EK 1 - Başvuru Formu_16.11.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088493
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
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|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7600
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|Önceki Kapanış
|: 18,7550
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18,6592
En Düşük
18,6299
18:0519,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0609
|Açılış
|: 19,9000
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|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8437
En Düşük
19,7630
18:051.072,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.072,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,60
En Düşük
1.071,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6550
|% 0,03
|
|Euro
|19,7241
|19,8437
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5884
|22,7017
|% 0,04
|
|Frank
|19,9818
|20,1022
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|0,62
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.224
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.498
|3.564
|0,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,82
|0,05
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,00
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Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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