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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2023 18:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023

Ek Açıklamalar
02.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınması ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine gerekli başvuru bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180975


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Altın Gr. 1.685 1.685 8,84  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.988 11.077 -27,00  
Yarım 5.498 5.564 -14,00  
Çeyrek 2.749 2.782 -7,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,04  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 86,56 86,56 1,42  
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