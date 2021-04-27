***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
27.04.2021 17:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931365
BIST
11:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:008,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1847
11:009,9084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:00466,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,37
|Açılış
|: 466,71
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.497.718
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.311.843
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.791.034
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.349.523
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|787.114
|% -9,78
|
|PENGD
|3,60
|26.177.190
|% -8,16
|
|GARAN
|7,15
|253.677.345
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|237.243.412
|% -0,61
|
|EREGL
|19,50
|194.423.935
|% 0,26
|
|THYAO
|11,89
|190.346.171
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,17
|189.489.801
|% 0,84
|
|PETKM
|6,48
|237.243.412
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,08
|74.722.461
|% 0,00
|
|GARAN
|7,15
|253.677.345
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,17
|189.489.801
|% 0,84
|
|TSKB
|1,21
|29.316.463
|% 0,83
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1947
|8,2003
|% -0,06
|
|Euro
|9,9017
|9,9084
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3345
|11,3914
|% -0,45
|
|Frank
|8,9084
|8,9621
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1782
|2,1891
|% -0,22
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,03
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|0,11
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
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11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, KOZAA, KOZAL
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11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, KCHOL
-
11:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5 kaybederek (% -0.41 ) 1, 203
-
11:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INTEM, TKURU, UZERB, AYCES, MERIT, LUKSK, UFUK, SEYKM, MMCAS
-
11:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, DESA, FRIGO, ATLAS