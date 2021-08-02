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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

02.08.2021 23:47



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954280


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