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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2020 20:01
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0,0000000 0 0 0,0000000 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0 0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0 0

Ek Açıklamalar
31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848888


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Cumhuriyet 2.393 2.425 -30,80  
Tam 2.464 2.496 -24,00  
Yarım 1.202 1.218 -15,50  
Çeyrek 601 609 -7,70  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 -0,40  
Gümüş Gr. 3,83 3,83 -0,07  
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