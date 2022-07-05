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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2022 21:00
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Yapılamayacağı Hususunda Hissedarlara Bilgi Verilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0,0000000 0 0 0,0000000 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0 0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0 0

Ek Açıklamalar
31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041901


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