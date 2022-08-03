***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0,0000000 0 0 0,0000000 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0 0C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.08.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051644BIST