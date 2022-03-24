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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2022 18:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin içinde bulunduğumuz sene içerisinde sona erecek olması nedeniyle bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanına ulaşılmış olması nedeniyle tavanın 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlarıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin ayrıca Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun daha açık şekilde ifade edilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla yapılan prosedürel bir işlem olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anasozlesme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012738


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Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
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