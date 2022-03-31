***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin içinde bulunduğumuz sene içerisinde sona erecek olması nedeniyle bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanına ulaşılmış olması nedeniyle tavanın 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlarıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin ayrıca Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun daha açık şekilde ifade edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.03.2022 tarihinde yapılan başvurumuz, 28.03.2022 tarihinde uygun bulunmuştur.Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla yapılan prosedürel bir işlem olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Anasozlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014692BIST