***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar03.08.2022 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Şirket Anasözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile " Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Anasozlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051647BIST