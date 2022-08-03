***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2022 19:42
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
03.08.2022 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Şirket Anasözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile " Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anasozlesme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051647
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.016,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9567
|17,9722
|% 0,15
|
|Euro
|18,2351
|18,2596
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7565
|21,8656
|% 0,04
|
|Frank
|18,5936
|18,7056
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.882
|26,00
|
|Yarım
|3.315
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|-3,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA