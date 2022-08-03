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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.08.2022 19:42
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
03.08.2022 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Şirket Anasözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile " Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anasozlesme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051647


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