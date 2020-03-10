***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılında Şirketimiz merkezinde yapılan birebir ve telekonferans toplantıları ile 100'ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcılarla toplantı gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde 1 grup toplantısı ve 4 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında analistler ve fon yöneticileri çeyrek dönem finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670321Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGündem maddeleri ve Vekâletname Formu'nu içeren 2018 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının İngilizce çevirisi kurumsal internet sitemizde paylaşılmıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Bağış Politikası” başlığı altında bulunmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202746Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel kurul toplantısına yalnızca pay sahipleri katılabilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıAna sözleşmenin 6. maddesi uyarınca şirket sermayesini temsil eden paylar dört gruba bölünmüştür. Bunlardan (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup, borsada işlem gören (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Grubu Sayısı Oranı A 20 %0,00001 D 1.000.000 %0,30685 E 1.500.000 %0,46028En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 31,251.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Bilgiler” bölümü içerisinde “Kar Dağıtım Politikası” başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Genel Kurul” bölümü içerisinde “2018 Olağan” başlığı altında “Tutanak” bölümünde “7. Madde” altında sunulmuştur. “31.12.2018 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.”Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/76181Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı07/05/2019 0 % 65,7 % 23,6 % 42,1 Kurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Genel Kurul” bölümü içerisinde “2018 Olağan” başlığı altında “Tutanak” bölümünde bulunmaktadır. Kurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Genel Kurul” bölümü içerisinde “2018 Olağan” başlığı altında “Tutanak” bölümünde bulunmaktadır. Madde 13 66 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761812İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Komiteler ” başlığı altında “Denetim Komitesi Çalışma Esasları” olarak bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Komiteler ” başlığı altında “Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları” olarak bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Komiteler ” başlığı altında “Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları” olarak bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu’nun “Finansal Durum” bölümünde yer verilmektedir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı“Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun “Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” bölümünde yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 40 % 20 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 60 % 20 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun “Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü” bölümünün altında bulunmaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıMehmet Kutmanİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet KutmanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747165Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası vardır ve limiti 10 milyon ABD Doları tutarındadır ki bu da Şirketimizin 2019 sonu itibariyle 325,9 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin %18,2’sine tekabül etmektedir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası” başlığı altında bulunmaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıSayı:1, Oran: %14,3Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMEHMET KUTMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - Evet (Yes)EROL GÖKER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - Evet (Yes)AYŞEGÜL BENSEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - Evet (Yes)SERDAR KIRMAZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2010 - Evet (Yes)OĞUZ SATICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/05/2012 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)DALINÇ ARIBURNU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2018 - Evet (Yes)SHAHROKH BADIE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/04/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içinde “Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası” başlığı altında bulunmaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim BirimiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@global.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yöneticilerin performansını belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup YK belirli dönemlerde kilit yöneticilerin performans ve halefiyetlerini değerlendirmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde “Çalışma Hayatı” başlığı ve “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Etik Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, personel yönetmeliği şirket içi kullandığımız intranet sitemizde de bulunmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde “Çalışma Hayatı” başlığı ve “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Etik Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, personel yönetmeliği şirket içi kullandığımız intranet sitemizde de bulunmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Etik Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde bulunmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim”, “Kurumsal Bilgiler”, “Duyurular”, “Raporlar”, “Sunumlar”, “Genel Kurul” bölümleri altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Bilgiler” bölümü içerisinde “Ortaklık Yapısı” başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı“Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel”b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı“Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu’nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi”c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı“Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu”ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı“Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme”d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı“Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi”e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı“Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi”f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz sermayesinde böyle bir durum bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı“Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi”İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı21Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 88Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Yönetim Kurulu Çalışma Esasları” başlığı altında bulunmaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunun “Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu’nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi” bölümünün altında bulunmaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (“Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Komiteler” başlığı altında bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Shahrokh Badie Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ayşegül Bensel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serdar Kırmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adnan Nas Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslı Su Ata Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ercan Nuri Ergül Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşegül Bensel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serdar Kırmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adnan Nas Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826684BIST