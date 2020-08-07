***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.08.2020 13:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/08/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/11/2019
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 07.08.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866623
BIST
16:141.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:147,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:148,5504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0620
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:14476,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,10
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.449.374
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.572.213
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.943
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|ASELS
|15,85
|1.273.914.415
|% 3,80
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GUSGR
|5,19
|758.284.618
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|KRDMD
|2,54
|521.553.787
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.989.821
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4027
|9,4498
|% -0,69
|
|Frank
|7,8633
|7,9107
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9164
|1,9261
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|