***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
23.11.2020 12:09
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/11/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 22 Kasım 2019 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,06 (10,0 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında bugün (23 Kasım 2020) itibarıyla 9,12 (10,0 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
Kobirate'in yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,12'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.
Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
90,88 94,34 92,95 88,54 91,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889522
BIST