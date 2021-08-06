***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.08.2021 13:41
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/11/2020
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 06.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955323
BIST
13:561.431
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler13:56
|KTSKR
|35,44
|48.942.918
|% 9,99
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|GENIL
|13,00
|768.901.602
|% 9,98
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|PENTA
|48,78
|7.317.783
|% 9,96
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|VBTYZ
|22,98
|141.029.465
|% 9,95
|
|DAGI
|3,55
|26.717.955
|% 9,91
|
|EDIP
|4,43
|14.255.593
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.498.201
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,81
|83.621.297
|% -7,84
|
|KRONT
|51,10
|95.427.597
|% -7,34
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|OZRDN
|8,66
|1.031.766
|% -6,28
|
|GARAN
|9,30
|1.098.964.934
|% 0,43
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|GENIL
|13,00
|768.901.602
|% 9,98
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|SISE
|8,01
|525.740.065
|% 1,78
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|SASA
|30,04
|508.781.475
|% 1,28
|
|THYAO
|12,82
|491.911.908
|% 0,47
|
|GARAN
|9,30
|1.098.964.934
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|179.553.902
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|274.432.750
|% -4,35
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|YKBNK
|2,47
|171.910.099
|% -0,80
|
|SISE
|8,01
|525.740.065
|% 1,78
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|13:56
|Alış
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|Dolar
|8,5860
|8,5880
|% 0,80
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|Euro
|10,1390
|10,1528
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9169
|11,9766
|% 0,73
|
|Frank
|9,4218
|9,4785
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% 0,83
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|13:56
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,06
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|Altın Gr.
|496
|497
|2,41
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|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
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|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
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|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
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|Çeyrek
|794
|812
|1,41
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|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
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|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
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