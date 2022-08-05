***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.08.2022 11:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/11/2021
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 05.08.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052248
BIST
11:512.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:5117,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
11:5118,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:511.032,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.032,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:51
|OBASE
|13,97
|4.300.637
|% 10,00
|
|MIATK
|41,54
|65.725.625
|% 9,95
|
|DAPGM
|34,60
|30.261.646
|% 7,45
|
|TEZOL
|9,60
|16.657.421
|% 3,00
|
|INVES
|41,70
|5.575.768
|% 2,76
|
|ASUZU
|297,00
|80.107.191
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.297.936
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,04
|10.113.541
|% -7,24
|
|YAYLA
|4,79
|9.571.023
|% -4,58
|
|EMNIS
|35,50
|77.319
|% -4,05
|
|THYAO
|55,75
|1.596.441.916
|% 0,81
|
|SISE
|23,62
|795.358.575
|% -0,59
|
|SASA
|49,50
|613.636.752
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,95
|603.943.541
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|581.627.088
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|409.572.849
|% 6,97
|
|TSKB
|3,13
|472.588.193
|% 0,64
|
|ODAS
|4,26
|581.627.088
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,08
|480.280.325
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,06
|366.617.843
|% 1,50
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9684
|% 0,33
|
|Euro
|18,3705
|18,3863
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7517
|21,8608
|% 0,15
|
|Frank
|18,7230
|18,8358
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,27
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,63
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|0,23
|