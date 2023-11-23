***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi04/08/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/08/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/11/2023AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 23 Kasım 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,21 (10 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında bugün (23 Kasım 2023) itibarıyla 9,26 (10 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.Kobirate'in yaptığı açıklamada "Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir." ifadelerine yer verilmiştir.Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not90,27 96,68 92,86 91,31 9,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219548BIST