***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.11.2022 17:37
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.11.2022 tarihli yazısına cevaben Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077517
BIST
17:594.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 111,84
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
17:5918,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:5918,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6005
En Düşük
18,5100
17:591.003,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.003,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KONYA
|2.552,00
|230.142.785
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.756.044
|% 10,00
|
|POLTK
|968,00
|24.821.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|167.473.064
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.012.131.581
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.631.286
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,25
|33.232.290
|% -8,95
|
|PRKME
|14,26
|145.963.182
|% -8,77
|
|BTCIM
|38,88
|47.957.260
|% -7,56
|
|THYAO
|107,50
|10.763.776.678
|% 3,17
|
|KRDMD
|13,67
|7.094.073.659
|% 5,15
|
|PETKM
|14,74
|5.467.725.182
|% 5,29
|
|TUPRS
|448,40
|5.202.318.617
|% 4,72
|
|EREGL
|36,62
|5.012.131.581
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.563.957.636
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,67
|7.094.073.659
|% 5,15
|
|PETKM
|14,74
|5.467.725.182
|% 5,29
|
|ISCTR
|9,25
|2.942.928.406
|% 3,35
|
|HALKB
|8,73
|2.753.997.884
|% 2,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5810
|18,5867
|% 0,11
|
|Euro
|18,5800
|18,5900
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2098
|21,3162
|% 0,70
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
-
17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem