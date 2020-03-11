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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2020 10:04
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   5 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını ve bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içerdiğini kamuoyuna duyurmuştuk. 
Bu kapsamda GPH, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladığını Şirketimize bildirmiştir. Nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmamakta olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826819


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TCELL 13,37 122.353.903 % 0,00  
PETKM 3,34 205.254.366 % 0,00  
TDGYO 1,68 5.758.909 % 0,00  
VKGYO 2,16 19.170.845 % 0,00  
ADESE 1,25 98.721.790 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9194 7,9591 % -0,10  
Frank 6,5575 6,5970 % 0,52  
Riyal 1,6317 1,6399 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 13,15  
Altın Gr. 328 329 1,98  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,91 37,91 0,69  
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