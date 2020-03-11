***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 10:04
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
5 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını ve bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içerdiğini kamuoyuna duyurmuştuk.
Bu kapsamda GPH, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladığını Şirketimize bildirmiştir. Nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmamakta olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826819
BIST
09:55100.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -646,10
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
100.416
En Düşük
100.416
09:556,1357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0208
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
09:556,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
09:55328,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,00
|Açılış
|: 328,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% 0,00
|
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% 0,00
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% 0,00
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% 0,00
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9194
|7,9591
|% -0,10
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6317
|1,6399
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,15
|
|Altın Gr.
|328
|329
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,69
|