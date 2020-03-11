***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar5 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını ve bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içerdiğini kamuoyuna duyurmuştuk.Bu kapsamda GPH, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladığını Şirketimize bildirmiştir. Nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmamakta olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826819BIST