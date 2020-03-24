***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarihli 17/397 sayılı toplantısı ile olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 24.03.2020 (bugün) tarihinde tebliğ alındığı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., SPK onayını takiben Bakanlık onayı için de bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptığını Şirketimize bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831707BIST