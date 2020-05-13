***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020, 24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onayları müteakip Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Ana Sözleşme değişikliğinin 13.05.2020 (bugün) tarihinde tescil edildiği Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844737BIST