***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 16:35
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020, 24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onayları müteakip Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Ana Sözleşme değişikliğinin 13.05.2020 (bugün) tarihinde tescil edildiği Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844737
BIST
16:40100.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 838,04
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:406,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:407,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:40383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.911.619
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.536
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,91
|10.548.527
|% -8,91
|
|ASELS
|28,82
|1.632.768.907
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|ECILC
|5,96
|536.189.999
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|532.099.146
|% 0,28
|
|GARAN
|7,95
|510.570.233
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,30
|175.739.226
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|509.923.665
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.334.530
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.666.205
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5383
|8,5812
|% -0,17
|
|Frank
|7,1689
|7,2121
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,75
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.504
|-6,70
|
|Tam
|2.534
|2.569
|-7,00
|
|Yarım
|1.236
|1.256
|-3,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,14
|
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16:50XU100
Endeks 100, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 11, 025.00 milyon TL de