***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser'in 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Global Yatırım Holding'deki görevinden ayrılması üzerine Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ercan Ergül, halihazırdaki görev ve sorumluluklarına ek olarak, Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanlığı görevini 1 Eylül 2020 tarihine kadar vekaleten yürütecektir. 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, iştirakimiz Global Ports Holding'de Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Ferdağ Ildır, Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü olarak göreve başlayacaktır. İştirakimiz olan Global Ports Holding'in Mali İşler Direktörlüğü'ne ise, yine 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, Global Yatırım Holding'de Kurumsal Finansman Direktörü olarak görev yapan Jan Fomferra atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853977BIST