***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 11:26
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser'in 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Global Yatırım Holding'deki görevinden ayrılması üzerine Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ercan Ergül, halihazırdaki görev ve sorumluluklarına ek olarak, Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanlığı görevini 1 Eylül 2020 tarihine kadar vekaleten yürütecektir. 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, iştirakimiz Global Ports Holding'de Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Ferdağ Ildır, Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü olarak göreve başlayacaktır. İştirakimiz olan Global Ports Holding'in Mali İşler Direktörlüğü'ne ise, yine 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, Global Yatırım Holding'de Kurumsal Finansman Direktörü olarak görev yapan Jan Fomferra atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853977
BIST
11:14116.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.083,75
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.445
En Düşük
115.746
11:146,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8564
En Düşük
6,8420
11:147,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7474
En Düşük
7,6956
11:14390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.851.966
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.667.122
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.293.862
|% 9,92
|
|NIBAS
|11,39
|6.008.177
|% 8,27
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,22
|1.680.627
|% -3,69
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|KRDMD
|3,27
|340.421.322
|% 1,24
|
|GARAN
|8,37
|317.524.952
|% 0,84
|
|ASELS
|32,98
|233.054.194
|% 0,67
|
|SISE
|5,74
|223.761.632
|% 3,05
|
|THYAO
|12,31
|212.445.243
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,27
|340.421.322
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,05
|181.899.564
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,76
|135.241.328
|% 2,92
|
|TSKB
|1,32
|90.533.147
|% 3,13
|
|DOHOL
|2,21
|118.238.230
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5881
|% 0,33
|
|Frank
|7,2295
|7,2731
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|0,42
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.547
|0,60
|
|Tam
|2.601
|2.614
|0,60
|
|Yarım
|1.263
|1.279
|0,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,55
|