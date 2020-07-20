***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü satın almak amacıyla imzaladığı Hisse Satın Alım Sözleşmesi kapsamında yapılan izin başvuruları ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na yaptığımız başvuru olumlu karşılanmış ve işleme izin verilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yaptığımız başvurumuz halen EPDK incelemesindedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860381BIST