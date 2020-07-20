***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 09:58
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü satın almak amacıyla imzaladığı Hisse Satın Alım Sözleşmesi kapsamında yapılan izin başvuruları ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na yaptığımız başvuru olumlu karşılanmış ve işleme izin verilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yaptığımız başvurumuz halen EPDK incelemesindedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860381
BIST
11:52119.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 570,30
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.397
En Düşük
118.583
11:526,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:527,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:52399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.475.912
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.286.017
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|10.100.650
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.436.096
|% -9,87
|
|AYEN
|5,61
|9.113.171
|% -6,50
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|1.875.400
|% -4,99
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|ASELS
|33,14
|487.264.888
|% 1,78
|
|SASA
|14,45
|339.367.956
|% 3,73
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|SISE
|6,34
|311.077.322
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,30
|309.405.948
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|149.595.192
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|TRKCM
|4,50
|280.201.429
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% 0,16
|
|Frank
|7,2696
|7,3134
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,40
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,24
|
Seans Raporu
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12:03VKFYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 556 adet işlem
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12:02GUSGR
Yüzde 7.04 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 959, 499 adet işlem
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12:01HDFGS
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 162 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 299, 14 artarak (% 0.22 ) 134, 678
-
12:00XU100
Endeks 119, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 6, 675.00 milyon TL de