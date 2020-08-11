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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2020 10:07
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020, 24.03.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak ilgili çalışmaların ve işlemlerin yapılması maksadıyla Şirketimiz, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarları ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arz işlemine ilişkin olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider aracı kurum, Global Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir ve halka arza yönelik ilgili çalışmalara başlamışlardır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867858


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
RTALB 62,70 75.581.263 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
KENT 1.720,60 313.149 % 10,00  
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10:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3011 7,3056 % -0,44  
Euro 8,5796 8,5861 % -0,34  
Sterlin 9,5222 9,5699 % -0,44  
Frank 7,9487 7,9966 % -0,41  
Riyal 1,9414 1,9512 % -0,48  
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10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -31,85  
Altın Gr. 469 469 -9,53  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,11 28,14 -1,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,28  
B. Petrol 45,22 45,22 0,23  
Seans Raporu 10:51
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