***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 10:07
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020, 24.03.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak ilgili çalışmaların ve işlemlerin yapılması maksadıyla Şirketimiz, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarları ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arz işlemine ilişkin olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider aracı kurum, Global Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir ve halka arza yönelik ilgili çalışmalara başlamışlardır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867858
BIST
10:511.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:517,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:51468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.581.263
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.361.605
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,66
|560.879.471
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|SISE
|6,07
|159.897.282
|% 2,02
|
|GARAN
|6,69
|152.484.448
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|KARSN
|3,09
|141.083.154
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,09
|78.914.638
|% 2,45
|
|TSKB
|1,10
|41.770.086
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3056
|% -0,44
|
|Euro
|8,5796
|8,5861
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,5222
|9,5699
|% -0,44
|
|Frank
|7,9487
|7,9966
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9414
|1,9512
|% -0,48
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,85
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|0,23
|
Seans Raporu
10:51
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11:06XU050
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11:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, EGCEY, KSTUR, RODRG, EGCYO, HALKS, MERIT, BALAT, TKURU