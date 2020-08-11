***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020, 24.03.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak ilgili çalışmaların ve işlemlerin yapılması maksadıyla Şirketimiz, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarları ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arz işlemine ilişkin olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider aracı kurum, Global Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir ve halka arza yönelik ilgili çalışmalara başlamışlardır.Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867858BIST