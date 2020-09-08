***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020, 06.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Socar Dağıtım) %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin (Socar LNG) hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06/02/2020 tarihinde imzaladığı Hisse Satın Alım Sözleşmesi kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınması gereken resmi onay başvurusu doğal gaz piyasasında lisans sahibi bir şirketin, kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren diğer bir şirkete iştirak etmesinin Doğal Gaz Piyasası Kanunu m.7/3 hükmü uyarınca mümkün olmaması gerekçesi ile sonuçlandırılamadığından, bu kere Socar LNG'nin hisselerinin tamamının Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde alıcı tarafın değiştirilmesi suretiyle sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. (Naturel Doğal Gaz) tarafından devir alınması amacıyla Naturelgaz, Socar LNG, Socar Dağıtım ve Naturel Doğal Gaz arasında Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nin tadili hakkında Tadil Protokolü'nün 08/09/2020 tarihinde imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda lisans sahibi bir şirketin, kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren diğer bir şirket ile birleşmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu kapsamda Socar LNG hisselerinin Naturel Doğal Gaz'a devri işleminin tamamlanmasının ardından, Socar LNG ve Naturel Doğal Gaz'ın Naturelgaz ile Naturelgaz bünyesinde birleşmesi planlanmakta olup birleşme hususunda EPDK'ya ve Naturelgaz'ın halka arzı işleminin tamamlanmış olması halinde ayrıca Sermaye Piyasası Kurumu'na onay başvurusu yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873944BIST