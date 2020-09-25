***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 21:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019, 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Actus") İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli özel durum aciklamamızı takiben birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısı 29.06.2020 tarihinde akdedilmiş, SPK mevzuatının fon kurucu değişikliklerine ilişkin bekleme süreleri tamamlanmış ve ticaret siciline yapılan tescil başvurusunun ardından birleşme işlemi 25.09.2020 tarihi itibariyle tescil edilerek süreç tamamlanmıştır. Actus'un İstanbul Portföy bünyesinde birleşmesi sonrasında Actus'un mevcut hissedarları olan Şirketimiz ve Polsan Polis Bakım ve Yardım Sandığı birleşme sonrası İstanbul Portföy'de toplam %33,25 pay sahibi olmuştur. Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranı %26,6 olup Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876845
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05458,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,90
|Açılış
|: 458,85
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
460,22
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6561
|7,6604
|% 0,46
|
|Euro
|8,9002
|8,9266
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7452
|9,7941
|% 0,59
|
|Frank
|8,2234
|8,2730
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0386
|2,0488
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,79
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,10
|