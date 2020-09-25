***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2019, 25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Actus") İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli özel durum aciklamamızı takiben birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısı 29.06.2020 tarihinde akdedilmiş, SPK mevzuatının fon kurucu değişikliklerine ilişkin bekleme süreleri tamamlanmış ve ticaret siciline yapılan tescil başvurusunun ardından birleşme işlemi 25.09.2020 tarihi itibariyle tescil edilerek süreç tamamlanmıştır. Actus'un İstanbul Portföy bünyesinde birleşmesi sonrasında Actus'un mevcut hissedarları olan Şirketimiz ve Polsan Polis Bakım ve Yardım Sandığı birleşme sonrası İstanbul Portföy'de toplam %33,25 pay sahibi olmuştur. Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranı %26,6 olup Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876845BIST